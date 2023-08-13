Вибух у Сергієвому Посаді. Російська влада досі приховує кількість жертв

На Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де 9 серпня стався вибух, знайдено 48 фрагментів тіл

Родичі зниклих вимагають пояснень. Офіційні дані про жертви і інформація телеграм-каналів суттєво відрізняються

Голова Сергієво-Посадського міського округу Дмитро Акулов під час наради з силовими структурами та родичами зниклих безвісти людей повідомив, що пошукові роботи на місці вибуху в Сергієвому Посаді завершено. 8 людей продовжують вважати безвісти зниклими. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Акулов дав доручення силовому блоку надати інформацію щодо впізнання, а також закріпити за кожною сім’єю заступника глави адміністрації та розподілити кураторів, які допомагатимуть родичам зниклих. Фахівці проведуть ДНК-експертизу останків, виявлених на місці вибуху.

Згідно з офіційними даними, загиблою внаслідок вибуху на оптико-механічному заводі вважається одна жінка. Раніше російський Telegram-канал Baza стверджував, що на місці вибуху знайшли 48 фрагментів людських тіл.

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Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух.

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Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.