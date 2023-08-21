Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години

У низці областей небезпека зберігається

Повітряна тривога в Києві та області тривала приблизно з 22:30 до 23:10. Окупанти атакували ракетами та ударними дронами. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.

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«Київщина – ракетна небезпека, загроза застосування ударних БпЛА!», – попереджали військові.

Також ракетна небезпека фіксувалася і досі фіксується у Чернігівській та Сумській областях.

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Мапа тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.