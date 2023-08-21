Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години
Окупанти знову тероризували Україну дронами та ракетами
фото: glavcom.ua

У низці областей небезпека зберігається

Повітряна тривога в Києві та області тривала приблизно з 22:30 до 23:10. Окупанти атакували ракетами та ударними дронами. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.

«Київщина – ракетна небезпека, загроза застосування ударних БпЛА!», – попереджали військові.

Також ракетна небезпека фіксувалася і досі фіксується у Чернігівській та Сумській областях.

Мапа тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години фото 1

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: безпілотник небезпека тривога російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по танкеру SIG та десантному кораблю «Оленегорский горняк» змусили росіян розосереджувати свої судна
Росія почала ховати свої кораблі в Чорному морі – «Південь»
13 серпня, 10:25
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
15 серпня, 05:27
На місці падіння безпілотника працюють рятувальники
Вибух дрона в центрі Москви: у столиці РФ переполох (фото)
18 серпня, 06:19

Події в Україні

Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  
Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години
Повітряна тривога в Києві та області тривала майже пів години
Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)
САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)
Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка
Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
15K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
11K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
9912
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
9771
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
5544
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Сьогодні, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту