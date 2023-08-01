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«Бавовна» у Москві: з’явилося відео наслідків ударів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» у Москві: з’явилося відео наслідків ударів
Рятувальники обстежують поверхи вище та нижче удару
фото: скріншот із відео

Біля вежі IQ-Кварталу «Москва-сіті» виявлено уламки безпілотника

Після прильоту безпілотника у «Москва-Сіті» у вежі IQ Кварталу порушено скління 150 квадратних метрів. Про це повідомляють російській телеграм-канали.

Вони оприлюднили відео наслідків удару.

Рятувальники обстежують поверхи вище та нижче удару.

Поліція оточила територію біля вежі IQ. Там знайшли уламки БПЛА. Експерти вивчають знайдені деталі дрону.

Інформації про постраждалих немає.

Як повідомлялося, дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Кварталу «Москва-сіті» знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників. 

У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

До слова, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Теги: вибух росія безпілотник Москва

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