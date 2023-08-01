«Бавовна» у Москві: з’явилося відео наслідків ударів

Рятувальники обстежують поверхи вище та нижче удару

Біля вежі IQ-Кварталу «Москва-сіті» виявлено уламки безпілотника

Після прильоту безпілотника у «Москва-Сіті» у вежі IQ Кварталу порушено скління 150 квадратних метрів. Про це повідомляють російській телеграм-канали.

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Вони оприлюднили відео наслідків удару.

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Рятувальники обстежують поверхи вище та нижче удару.

Поліція оточила територію біля вежі IQ. Там знайшли уламки БПЛА. Експерти вивчають знайдені деталі дрону.

Інформації про постраждалих немає.

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Як повідомлялося, дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Кварталу «Москва-сіті» знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників.

У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

До слова, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.