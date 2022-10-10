На Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи

Повітряна тривога триває, залишайтесь і укриттях!

Уранці 10 жовтня рашисти завдали масованих ракетних ударів по Україні. Як стало відомо, вибухи лунають у Львові та на Хмельниччині. Працює протиповітряна оборона.

Голова обласної військової адміністрації Хмельниччини Сергій Гамалій підтвердив роботу ППО в області. Також про це пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У Львові та на Житомирщині після вибухів подекуди зникло світло.

Також про нову серію вибухів у місті повідомляють мешканці Дніпра. Там уже начебто зафіксовані прильоти у житлових кварталах.

А ще вибухи сьогодні вранці пролунали в Тернополі, Житомирі, Обухові та Києві. В столиці зайнялися автівки, є жертви та постраждалі.

Нагадуємо, відбою тривоги ще не оголошували, не виходьте з укриттів!