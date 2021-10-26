На Київщині чотирирічний хлопчик відрубав маленькій сестрі пальця

Дворічна дівчинка зараз у лікарні

У Сквирі, що на Київщині, чотирирічний хлопчик відрубав дворічній сестричці палець. Про це повідомили у Telegram-каналі «Київ оперативний».

Поліцейські з'ясували, що чотирирічний хлопчик грався на подвір'ї зі своєю сестричкою, після чого діти пішли у дровітню. Хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки.

Дитину госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події та згодом нададуть їй правової кваліфікації.

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