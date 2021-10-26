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    Події в Україні

    На Київщині чотирирічний хлопчик відрубав маленькій сестрі пальця

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    Діти гралися сокирою - На Київщині чотирирічний хлопчик відрубав маленькій сестрі пальця
    Діти гралися сокирою
    Фото: «Київ оперативний»

    Дворічна дівчинка зараз у лікарні

    У Сквирі, що на Київщині, чотирирічний хлопчик відрубав дворічній сестричці палець. Про це повідомили у Telegram-каналі «Київ оперативний».

    Поліцейські з'ясували, що чотирирічний хлопчик грався на подвір'ї зі своєю сестричкою, після чого діти пішли у дровітню. Хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки.

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    Дитину госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

    Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події та згодом нададуть їй правової кваліфікації.

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    Теги: Київ діти
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    На Київщині чотирирічний хлопчик відрубав маленькій сестрі пальця