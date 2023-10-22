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На Київщині оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині оголошено повітряну тривогу
Окупанти направили на Київщину ударні дрони
фото: glavcom.ua

Жителям області слід перебувати в укриттях

О 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. При цьому у столиці тривоги наразі немає.

Моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників в області.

Жителям Київщини, окрім киян, слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися інофрмаційної тиші.

Мапа тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

На Київщині оголошено повітряну тривогу фото 1
фото: скриншот

Нагадаємо, триває 606-та доба повномасштабної війни РФ проти України. Протягом дня відбулося 82 бойових зіткнення на фронті. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Київщина тривога безпілотник

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