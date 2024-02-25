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Тривога на Київщині тривала менше пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тривога на Київщині тривала менше пів години
Тривога на Київщині тривала 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки дронів

Приблизно о 7:15 у Київській області (крім Києва) залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки ворожих дронів-камікадзе.

«Наразі група «Шахедів» спостерігається у Київській області», – йшлося в повідомленні.

О 7:31 – відбій тривоги на Київщині.

Мапа тривог о 7:15 мала такий вигляд:

Тривога на Київщині тривала менше пів години фото 1

Триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Теги: безпілотник тривога Київщина

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