Тривога на Київщині тривала менше пів години

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«Наразі група «Шахедів» спостерігається у Київській області», – йшлося в повідомленні.

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Приблизно о 7:15 у Київській області (крім Києва) залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки ворожих дронів-камікадзе.

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