Тривога на Київщині тривала менше пів години
Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки дронів
Приблизно о 7:15 у Київській області (крім Києва) залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки ворожих дронів-камікадзе.
«Наразі група «Шахедів» спостерігається у Київській області», – йшлося в повідомленні.
О 7:31 – відбій тривоги на Київщині.
Мапа тривог о 7:15 мала такий вигляд:
Триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.
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