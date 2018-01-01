На Кіровоградщині 27 населених пунктів залишилися без електроенергії
- Сьогодні, 15:19
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Аварійні відключення сталися внаслідок погіршення погодних умов
Внаслідок значного погіршення погодних умов на території Кіровоградської області станом на 12:00 18 січня без електроенергії залишилися 27 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «Кіровоградобленерго».
«Найбільшої шкоди стихія завдала у західній частині області. Поривчастий вітер та налипання мокрого снігу спричинили знеструмлення семи повітряних ліній у Гайворонському, по п’ять ліній відключилися у Голованівському, Новоархангельському та Благовіщенському районах», — йдеться у повідомленні.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи, але дії енергетиків значно ускладнюються тим, що місцями товщина снігового покриву перевищує 50 сантиметрів, перемети ж сягають інколи майже метрової товщини.
«Незважаючи на це, робиться все можливе, аби електропостачання було відновлене у максимально короткий строк», — зазначають у ПрАТ.