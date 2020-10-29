Пограбування банкоматів на Київщині: з’явилося відео моменту підриву



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Внаслідок вибуху банкомати зруйновані Фото: скріншот відео

Невідомі вночі за допомогою газоповітряної суміші підірвали два банкомати

У ніч на 28 жовтня у селищі Борова Фастівського району Київщини невідомі підірвали банкомати та викрали касети з грошима.

У соцмережі з’явилося відео моменту підриву банкоматів.

Повідомлялося, що четверо невідомих у балаклавах за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Укрсиббанк», які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину. Після чого викрали касети з грошима і втекли.

Наразі викрадена сума грошей встановлюється, поліція почала розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн. Цікаво, що банкомат не мав пошкоджень. Пропажу коштів виявили вже під час інкасації.

Раніше поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата.