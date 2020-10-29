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    Пограбування банкоматів на Київщині: з’явилося відео моменту підриву

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    Внаслідок вибуху банкомати зруйновані - Пограбування банкоматів на Київщині: з’явилося відео моменту підриву
    Внаслідок вибуху банкомати зруйновані
    Фото: скріншот відео

    Невідомі вночі за допомогою газоповітряної суміші підірвали два банкомати

    У ніч на 28 жовтня у селищі Борова Фастівського району Київщини невідомі підірвали банкомати та викрали касети з грошима.

    У соцмережі з’явилося відео моменту підриву банкоматів.

    Повідомлялося, що четверо невідомих у балаклавах за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Укрсиббанк», які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину. Після чого викрали касети з грошима і втекли.

    Наразі викрадена сума грошей встановлюється, поліція почала розслідування.

    Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн. Цікаво, що банкомат не мав пошкоджень. Пропажу коштів виявили вже під час інкасації.

    Раніше поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата.

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