Визначено місце, де складатимуть шматки будинку, зруйнованого вибухом



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Перед демонтажем будинку провели його зміцнення, що винести речі мешканців

Незабаром розпочнеться демонтаж будинку на Позняках, в якому в червні стався вибух

Посадовці визначили місце складування будівельних відходів внаслідок демонтажу під’їзду житлового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, який у червні постраждав від вибуху.

Відповідне рішення було ухвалене 28 жовтня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дарницької райдержадміністрації, повідомляє пресслужба Дарницької РДА.

Ділянка розташована на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Спеціальна дробильна машина перероблятиме тверді побутові відходи, після чого сміття автоматично відсортовуватиметься на арматуру, землю і бетон.

Крім того, на засіданні комісії узгодили подальші кроки щодо укріплення житлового будинку на вулиці Бориспільській, 6 у Дарницькому районі столиці, де утворилася аварійна ситуація з руйнуванням стіни будинку на першому поверсі.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Тоді попередньою причиною трагедії назвали вибух газу в будинку.

Керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.

Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.

10-11 жовтня рятувальники провели зміцнення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

13 жовтня рятувальники розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку.

Під час винесення речей в одній з квартир було виявлено зброю і боєприпаси. Вони пролежали в одній з квартир майже чотири місяці. У поліції зазначають, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження, а знайдені боєприпаси відправлені на експертизу.

Правоохоронці додають, що ніяких вибухонебезпечних речовин, про що повідомлялося, у чоловіка виявлено не було, тільки боєприпаси. Чи можна пов'язувати вибух будинку і виявлений через чотири місяці арсенал боєприпасів, в поліції не змогли відповісти.



