На контрольному пункті «Каланчак» автомобілі не пропускатимуть - ДПСУ



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На КПВВ «Чонгар» пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком

На КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» розпочинаються будівельні роботи

Державна прикордонна служба України повідомляє, що на контрольно-пропускних пунктах «Чонгар» і «Каланчак» у понеділок, 23 вересня, розпочинаються будівельні роботи.

Про це інформує пресслжба ДПСУ у Facebook.

«З 8.00 23 вересня у КПВВ «Каланчак» буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ «Чаплинка»; на КПВВ «Чонгар» пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності у зв’язку з проведенням ремонтних робіт», - зазначається у повідомленні.

Державна прикордонна служба звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

«У разі інших змін щодо пропуску осіб та транспортних засобів у зазначених КПВВ інформація буде надана додатково», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині, на адмінмежі з окупованим Кримом розпочали будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».