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    Події в Україні

    На контрольному пункті «Каланчак» автомобілі не пропускатимуть - ДПСУ

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    На КПВВ &laquo;Чонгар&raquo; пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком - На контрольному пункті «Каланчак» автомобілі не пропускатимуть - ДПСУ
    На КПВВ «Чонгар» пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком

    На КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» розпочинаються будівельні роботи

    Державна прикордонна служба України повідомляє, що на контрольно-пропускних пунктах «Чонгар» і «Каланчак» у понеділок, 23 вересня, розпочинаються будівельні роботи.

    Про це інформує пресслжба ДПСУ у Facebook.

    «З 8.00 23 вересня у КПВВ «Каланчак» буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ «Чаплинка»; на КПВВ «Чонгар» пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності у зв’язку з проведенням ремонтних робіт», - зазначається у повідомленні.

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    Державна прикордонна служба звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

    «У разі інших змін щодо пропуску осіб та транспортних засобів у зазначених КПВВ інформація буде надана додатково», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Херсонщині, на адмінмежі з окупованим Кримом розпочали будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».

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