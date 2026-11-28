У Львові чоловік провів ніч у спальнику біля сервісного центру МВС, нібито щоб отримати талон на складання іспиту з водіння. У відомстві заявили, що ситуація не була пов'язана з відсутністю доступних місць для запису. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на регіональний сервісний центр МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

На ситуацію звернув увагу депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, через великі черги люди змушені приходити до сервісного центру ще вночі та спати на вулиці, щоб зранку отримати талон на іспит. Як приклад він навів випадок чоловіка, який лежав у спальнику біля входу до установи. Відповідне відео поширили в мережі.

Після розголосу в регіональному сервісному центрі МВС перевірили обставини інциденту. З'ясувалося, що чоловік уже мав онлайн-запис на практичний іспит на 10 грудня, проте хотів скласти його раніше. Саме тому він прийшов до установи вночі.

У відомстві зазначили, що після відкриття сервісного центру того дня були доступні місця для запису на практичний іспит. Адміністратори проконсультували чоловіка, однак він відмовився від запропонованого запису та залишив приміщення.

🚗У Львові пояснили, чому люди вночі чекали під сервісним центром МВС на талони для іспиту У сервісному центрі МВС повідомили, що чоловік прийшов до центру вночі, оскільки хотів скласти практичний іспит раніше. Його запис був на 10 грудня, однак на місці йому запропонували вільне місце на іспит. Чоловік від пропозиції відмовився та пішов. Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення, що майбутні водії нібито займають чергу біля центру ще вночі через дефіцит вільних місць. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У сервісному центрі МВС також нагадали, що записатися на практичний іспит можна не лише через термінал безпосередньо в установі, а й дистанційно за допомогою системи «Е-запис».

Водночас у коментарях під дописом сервісного центру МВС користувач Іван Данилюк заперечив версію установи. За його словами, працівники надали йому не консультацію, а неправильну інформацію. Чоловік стверджує, що йому запропонували скасувати онлайн-запис на 10 грудня, хоча необхідний інтервал між спробами складання практичного іспиту вже минув. Він зазначив, що повідомив працівникові дату свого запису, однак той продовжував наполягати на його скасуванні.

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Нагадаємо, за даними Головного сервісного центру МВС, у першій половині 2025 року лише 17% кандидатів у водії змогли скласти практичний іспит із першої спроби. Під час перевірки навичок водіння допускаються три типові помилки. У відомстві наголошували, що мета іспиту – перевірити готовність майбутніх водіїв безпечно керувати автомобілем.