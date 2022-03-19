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    Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь

    Путін планував перетворити Україну на маріонеткову колонію - Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь
    Путін планував перетворити Україну на маріонеткову колонію
    фото з відкритих джерел

    Білоруський диктатор вкотре перерахував вимоги Росії до України

    Президент Росії Володимир Путін пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна має стати такою, як Білорусь. Із певними нюансами. Про це в інтерв'ю японському телеканалу TBS заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

    «Вона (Україна) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою», – заявив диктатор.

    Лукашенко розповів також, що Путін пропонує Зеленському «абсолютно прийнятний варіант договору» і що «Росія у цій війні не програє».

    Він знову пообіцяв, що «жоден білоруський солдат в Україні не воюватиме».

    «Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити», – заявив Лукашенко.

    При цьому Лукашенко пригрозив, що якщо Україна «продовжуватиме ескалацію» щодо Білорусі, то «ми відповімо». «Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною», – додав він.

    Як повідомляв «Главком», білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

    Вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

    Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь