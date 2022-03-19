Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь
Білоруський диктатор вкотре перерахував вимоги Росії до України
Президент Росії Володимир Путін пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна має стати такою, як Білорусь. Із певними нюансами. Про це в інтерв'ю японському телеканалу TBS заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
«Вона (Україна) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою», – заявив диктатор.
Лукашенко розповів також, що Путін пропонує Зеленському «абсолютно прийнятний варіант договору» і що «Росія у цій війні не програє».
Він знову пообіцяв, що «жоден білоруський солдат в Україні не воюватиме».
«Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити», – заявив Лукашенко.
При цьому Лукашенко пригрозив, що якщо Україна «продовжуватиме ескалацію» щодо Білорусі, то «ми відповімо». «Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною», – додав він.
Як повідомляв «Главком», білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.
Вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.
Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.