Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь

Білоруський диктатор вкотре перерахував вимоги Росії до України

Президент Росії Володимир Путін пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна має стати такою, як Білорусь. Із певними нюансами. Про це в інтерв'ю японському телеканалу TBS заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Вона (Україна) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою», – заявив диктатор.

Лукашенко розповів також, що Путін пропонує Зеленському «абсолютно прийнятний варіант договору» і що «Росія у цій війні не програє».

Він знову пообіцяв, що «жоден білоруський солдат в Україні не воюватиме».

«Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити», – заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко пригрозив, що якщо Україна «продовжуватиме ескалацію» щодо Білорусі, то «ми відповімо». «Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною», – додав він.

Як повідомляв «Главком», білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

Вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

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