На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус

Ніхто не постраждав

У Луганській області окупанти обстріляли евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

«Під обстрілами, але вивезли. Безпечних шляхів вже немає. Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл під Врубівкою. На щастя, всі цілі та вже в безпеці», – написав Гайдай.

Таким чином з Гірської громади евакуювали 18 людей.

Голова ОВА підкреслює, що евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс, а охочих виїжджати більшає. Обстріли посилюються.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.

Також рашисти обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної.

А на Херсонщині війська РФ обстріляли з «Градів» колону цивільних авто. Тоді загинуло троє людей, інші отримали поранення.