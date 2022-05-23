  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус

    Окупанти продовжують стріляти у цивільних - На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус
    Окупанти продовжують стріляти у цивільних
    фото: Сергій Гайдай / Facebook

    Ніхто не постраждав

    У Луганській області окупанти обстріляли евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

    «Під обстрілами, але вивезли. Безпечних шляхів вже немає. Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл під Врубівкою. На щастя, всі цілі та вже в безпеці», написав Гайдай.

    Таким чином з Гірської громади евакуювали 18 людей.

    Голова ОВА підкреслює, що евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс, а охочих виїжджати більшає. Обстріли посилюються.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.

    Також рашисти обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної.

    А на Херсонщині війська РФ обстріляли з «Градів» колону цивільних авто. Тоді загинуло троє людей, інші отримали поранення.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус