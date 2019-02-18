На Луганщині після обстрілу відновили електропостачання



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14 лютого працівники аварійної бригади ЛЕО потрапили під обстріл, хоча поруч знаходився патруль ОБСЄ

Це була друга спроба провести аварійно-відновлювальні роботи на території Попаснянського району

У Попаснянському районі відновили пошкоджену через обстріл лінію енергопостачання. Про це повідомляє Луганське енергетичне об'єднання на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 18 лютого.

«Енергетики Луганщини завершили відновлення електропостачання в населених пунктах Попаснянського району, знеструмлених в результаті нічного обстрілу 13 лютого. На щастя, роботи з усунення обриву дротів лінії ПЛ-6кВ ПС Золоте-2-ТП 425 завершені успішно, без інцидентів. О 13:50 споживачів забезпечили довгоочікуваним світлом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це була друга спроба провести аварійно-відновлювальні роботи на території Попаснянського району.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого працівники аварійної бригади ЛЕО потрапили під обстріл, хоча поруч знаходився патруль ОБСЄ. Тоді роботи довелося зупинити. Була пошкоджена підстанція Золоте-2, були знеструмлені шість трансформаторних підстанцій і насосна станція шахти Золоте. Без світла також залишалися близько 300 побутових споживачів.

Нагадаємо, з початку нинішньої доби сепаратисти вісім разів обстріляли позиції ЗСУ, у тому числі і з артилерії великого калібру. Були поранені чотири бійці.