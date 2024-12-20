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На Львівщині 2025-й проголошено роком Ігоря Білозіра. Історія життя і смерті видатного артиста

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Львівщині 2025-й проголошено роком Ігоря Білозіра. Історія життя і смерті видатного артиста
28 травня 2000 року в лікарні швидкої допомоги у Львові помер Ігор Білозір, художній керівник ВІА «Ватра»
фото з відкритих джерел

Ігоря Білозіра побили у 2000-му році за те, що заважав своїми піснями слухати російський шансон

Наступний рік на Львівщині проголошено роком Ігоря Білозіра. Про це повідомила Львівська обласна рада.

Також наступний рік на Львівщині проголошено роком Михайла Вербицького, Андрея Шептицького, Івана та Юрія Лип, та Ігоря Юхновського. Таке рішення депутати облради ухвалили вчора, 19 грудня.

Як прославився і за що помер Ігор Білозір

Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в місті Радехові Львівської області. Перші музичні композиції Білозіра виконував шкільний вокально-інструментальний ансамбль, а перший професійний запис відбувся 1969 року на Львівському радіо в передачі «Мандрівний меридіан».

Перший шкільний ВІА Ігоря Білозіра, 1969 р.
Перший шкільний ВІА Ігоря Білозіра, 1969 р.
фото з відкритих джерел

Згодом переселився до Львова. У місті Лева мешкав за адресою вулиця Фредра, 4. Нині на цьому будинку висить пам’ятна табличка, а у квартирі створено музей композитора. Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії. Стажувався в США та Канаді.

Від 1977 року був керівником ВІА «Ритми Карпат» Львівського автобусного заводу, від 1979 – художній керівник і соліст ВІА «Ватра» Львівської обласної філармонії, що виконує більшість його пісень донині.

ВІА «Ватра», 1987 р.
ВІА «Ватра», 1987 р.
фото з відкритих джерел

Крім того, писав пісні для своєї дружини, вокалістки Оксани Білозір, а також виконував деякі пісні сам.

Ігор із Оксаною Білозір
Ігор із Оксаною Білозір
фото з відкритих джерел

Ігоря Білозіра побито 8 травня 2000 року в кав’ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові, за те, що заважав своїми піснями групі відвідувачів співати та слухати російський шансон. Через завдані травми 28 травня 2000 помер у лікарні швидкої допомоги у Львові. Похований на львівському Личаківському цвинтарі.

7 серпня 2002 року винуватці смерті композитора – син першого заступника начальника управління міліції Львова Дмитро Воронов і його товариш Юрій Калінін – були засуджені на 10 і 8 років в'язниці. Зараз вони вже на волі.

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Теги: музикант співак Ігор Білозір Львів Львівщина

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