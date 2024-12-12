«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці
Дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала
Команді лікарів «Охматдиту» у Львові вдалося врятувати 3-річну Вікторію, яка перебувала у вкрай важкому стані через пневмопіоторакс та пневмонію. Про це повідомили у медзакладі.
Сім'я малечі – зі Львова. Хвороба розпочалася із підвищення температури, яка довго не збивалася. Вікторія була млява, хотіла постійно спати. Лікар-педіатр оглянула дитину та виписала ліки для лікування вдома. Однак легше не ставало: з’явився кашель, дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала.
Стан дитини налякав батьків, і вони знову звернулися до лікарів. Після огляду фахівці виявили у легенях рідину та скерували дитину до львівського Центру.
Дівчинка потрапила до шпиталю із двобічною полісегментарною пневмонією. Спершу вона перебувала на кисневій масці, згодом – на високопотоковій осциляції киснем через канюлі. Стан дитини різко погіршувався. За кілька годин після госпіталізації медики перевели Віку на ШВЛ (штучну вентиляцію легень).
На ШВЛ дитина була 4 дні. Стан ускладнився, з’явився пневмоторакс. Лікарі зробили дренування та перевели пацієнтку на високочастотний осцилограф, щоб максимально тримати легеню відкритою. Далі фахівці терміново почали шукати апарат ЕКМО, оскільки у Центрі такого обладнання немає.
Допомогла Львівська обласна клінічна лікарня, яка надала апарат ЕКМО та витратні матеріали для підтримки життєво важливих функцій організму дитини.
Зазначається, що ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) – це метод тимчасової підтримки роботи серця та легень за допомогою спеціального апарата, який забезпечує оксигенацію крові (насичення її киснем) та видалення вуглекислого газу поза організмом. Ця процедура призначена для у пацієнтів, чиї легені або серце тимчасово не можуть виконувати свої функції через важкі захворювання чи травми.
«У дитини також був пневмопіоторакс. Це був дуже складний випадок. Виживання на ЕКМО становить дуже малий відсоток» – розповіла керівниця відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Віра Приймакова.
Дівчинка й до цього часто хворіла. Та у цьому випадку комбінація вірусної та бактеріальної інфекції фактично повністю зруйнувала праву легеню і частково ліву.
«Те, що ми бачили, як працюють лікарі, як вони хвилювалися за нашу дитину і робили все можливе, аби її врятувати – це дуже цінно!» – поділилася мама Віки Марта.
Після тривалого лікування та більше двох тижнів у стані сну в одній позі, дівчинка пройшла всі необхідні маніпуляції для відновлення легень. Зараз Вікторія поступово повертається до повноцінного життя.
Нагадаємо, у Львові в лікарні «Охматдит» медики допомогли 14-річному Ярославу з Рівненщини із генетичним синдромом Вільямса-Бойрена. Це захворювання трапляється в 1-го із 20 тисяч малюків.
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