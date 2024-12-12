«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці

Зараз Вікторія поступово повертається до повноцінного життя

Дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала

Команді лікарів «Охматдиту» у Львові вдалося врятувати 3-річну Вікторію, яка перебувала у вкрай важкому стані через пневмопіоторакс та пневмонію. Про це повідомили у медзакладі.

Сім'я малечі – зі Львова. Хвороба розпочалася із підвищення температури, яка довго не збивалася. Вікторія була млява, хотіла постійно спати. Лікар-педіатр оглянула дитину та виписала ліки для лікування вдома. Однак легше не ставало: з’явився кашель, дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала.

Стан дитини налякав батьків, і вони знову звернулися до лікарів. Після огляду фахівці виявили у легенях рідину та скерували дитину до львівського Центру.

Дівчинка потрапила до шпиталю із двобічною полісегментарною пневмонією. Спершу вона перебувала на кисневій масці, згодом – на високопотоковій осциляції киснем через канюлі. Стан дитини різко погіршувався. За кілька годин після госпіталізації медики перевели Віку на ШВЛ (штучну вентиляцію легень).

На ШВЛ дитина була 4 дні. Стан ускладнився, з’явився пневмоторакс. Лікарі зробили дренування та перевели пацієнтку на високочастотний осцилограф, щоб максимально тримати легеню відкритою. Далі фахівці терміново почали шукати апарат ЕКМО, оскільки у Центрі такого обладнання немає.

Допомогла Львівська обласна клінічна лікарня, яка надала апарат ЕКМО та витратні матеріали для підтримки життєво важливих функцій організму дитини.

Зазначається, що ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) – це метод тимчасової підтримки роботи серця та легень за допомогою спеціального апарата, який забезпечує оксигенацію крові (насичення її киснем) та видалення вуглекислого газу поза організмом. Ця процедура призначена для у пацієнтів, чиї легені або серце тимчасово не можуть виконувати свої функції через важкі захворювання чи травми.

фото: Охматдит

«У дитини також був пневмопіоторакс. Це був дуже складний випадок. Виживання на ЕКМО становить дуже малий відсоток» – розповіла керівниця відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Віра Приймакова.

Дівчинка й до цього часто хворіла. Та у цьому випадку комбінація вірусної та бактеріальної інфекції фактично повністю зруйнувала праву легеню і частково ліву.

«Те, що ми бачили, як працюють лікарі, як вони хвилювалися за нашу дитину і робили все можливе, аби її врятувати – це дуже цінно!» – поділилася мама Віки Марта.

Після тривалого лікування та більше двох тижнів у стані сну в одній позі, дівчинка пройшла всі необхідні маніпуляції для відновлення легень. Зараз Вікторія поступово повертається до повноцінного життя.

Нагадаємо, у Львові в лікарні «Охматдит» медики допомогли 14-річному Ярославу з Рівненщини із генетичним синдромом Вільямса-Бойрена. Це захворювання трапляється в 1-го із 20 тисяч малюків.