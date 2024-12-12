Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці
Зараз Вікторія поступово повертається до повноцінного життя
фото: «Охматдит»

Дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала

Команді лікарів «Охматдиту» у Львові вдалося врятувати 3-річну Вікторію, яка перебувала у вкрай важкому стані через пневмопіоторакс та пневмонію. Про це повідомили у медзакладі.

Сім'я малечі – зі Львова. Хвороба розпочалася із підвищення температури, яка довго не збивалася. Вікторія була млява, хотіла постійно спати. Лікар-педіатр оглянула дитину та виписала ліки для лікування вдома. Однак легше не ставало: з’явився кашель, дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала.

Стан дитини налякав батьків, і вони знову звернулися до лікарів. Після огляду фахівці виявили у легенях рідину та скерували дитину до львівського Центру.

Дівчинка потрапила до шпиталю із двобічною полісегментарною пневмонією. Спершу вона перебувала на кисневій масці, згодом – на високопотоковій осциляції киснем через канюлі. Стан дитини різко погіршувався. За кілька годин після госпіталізації медики перевели Віку на ШВЛ (штучну вентиляцію легень).

На ШВЛ дитина була 4 дні. Стан ускладнився, з’явився пневмоторакс. Лікарі зробили дренування та перевели пацієнтку на високочастотний осцилограф, щоб максимально тримати легеню відкритою. Далі фахівці терміново почали шукати апарат ЕКМО, оскільки у Центрі такого обладнання немає.

Допомогла Львівська обласна клінічна лікарня, яка надала апарат ЕКМО та витратні матеріали для підтримки життєво важливих функцій організму дитини.

Зазначається, що ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) – це метод тимчасової підтримки роботи серця та легень за допомогою спеціального апарата, який забезпечує оксигенацію крові (насичення її киснем) та видалення вуглекислого газу поза організмом. Ця процедура призначена для у пацієнтів, чиї легені або серце тимчасово не можуть виконувати свої функції через важкі захворювання чи травми.

«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці фото 1
фото: Охматдит

«У дитини також був пневмопіоторакс. Це був дуже складний випадок. Виживання на ЕКМО становить дуже малий відсоток» – розповіла керівниця відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Віра Приймакова.

Дівчинка й до цього часто хворіла. Та у цьому випадку комбінація вірусної та бактеріальної інфекції фактично повністю зруйнувала праву легеню і частково ліву.

«Те, що ми бачили, як працюють лікарі, як вони хвилювалися за нашу дитину і робили все можливе, аби її врятувати – це дуже цінно!» – поділилася мама Віки Марта.

Після тривалого лікування та більше двох тижнів у стані сну в одній позі, дівчинка пройшла всі необхідні маніпуляції для відновлення легень. Зараз Вікторія поступово повертається до повноцінного життя.

Нагадаємо, у Львові в лікарні «Охматдит» медики допомогли 14-річному Ярославу з Рівненщини із генетичним синдромом Вільямса-Бойрена. Це захворювання трапляється в 1-го із 20 тисяч малюків.

Читайте також:

Теги: хвороба Охматдит лікарня лікар Львів дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святого Миколая поважають і шанують у багатьох країнах світу
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ
6 грудня, 04:23
Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано
Половина серед хворих на грип та Covid-19 у столиці – діти
18 листопада, 16:42
Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі
На Київщині лікарі вигадали корупційну схему з оформлення фіктивної інвалідності
19 листопада, 17:52
Депутати пропонують повернути прив'язку виплат новонародженим до дитячого прожиткового мінімуму
Третина мільйона за немовля! Хто більше? Соціум
22 листопада, 11:00
Найменша жінка у світі родом із Індії, а найвища родом із Туреччини
У Британії відбулася зустріч найнижчої та найвищої жінок у світі
21 листопада, 19:26
Лікування безпліддя в Україні: де та як отримати послугу безкоштовно
Лікування безпліддя в Україні: де та як отримати послугу безкоштовно
28 листопада, 03:53
У лікарню до Додіка (ліворуч) навідався президент Сербії Александар Вучич
Президента Республіки Сербської госпіталізовано
9 грудня, 07:39
Операція у 79-річного Лулу да Сілви пройшла успішно
Президент Бразилії переніс операцію на мозку
10 грудня, 14:00
Місце влучання ворожої ракети
Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась
Вчора, 07:26

Здоров'я

«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці
«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці
Нардепка розповіла, коли в Україні з'явиться перший препарат на основі медичного канабісу
Нардепка розповіла, коли в Україні з'явиться перший препарат на основі медичного канабісу
Уряд розширив програму «Доступні ліки»
Уряд розширив програму «Доступні ліки»
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність
У Львові лікарі прооперували підлітка з рідкісним генетичним синдромом
У Львові лікарі прооперували підлітка з рідкісним генетичним синдромом
Ціни на ліки можуть знизитись. Які законодавчі зміни пропонує парламент
Ціни на ліки можуть знизитись. Які законодавчі зміни пропонує парламент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
58K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
34K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
29K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua