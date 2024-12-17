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Як знімався кліп Пивоварова та Барських: Бадоєв розкрив деталі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Досвід роботи з Артемом Пивоваровим для Бадоєва та його команди стався вперше
фото: пресслужба

Досвід роботи з Артемом Пивоваровим для Бадоєва та його команди стався вперше

Режисер Алан Бадоєв показав, як проходили зйомки кліпу Артема Пивоварова та Макса Барських на пісню «Так ніхто не кохав». Відповіде відео оприлюднив у YouTube.

За словами режисера, найтяжчим у створенні подібних робіт є перший кадр, але коли у зніманні беруть одразу два артисти, завдання ускладнюється ще більше.

«Мені дуже сподобалося знімати це відео, адже, по-перше, пісня мені до душі, вона дуже глибока, а, по-друге, у мене є можливість попрацювати з двома крутими українськими артистами, які хоча і різні, але чимось схожі», – коментує роботу над кліпом Бадоєв.

Режисер сказав, що його не залишив байдужим цей творчий експеримент. За його словами, Макс Барських органічно став частиною цієї колаборації.

До того ж досвід роботи з Артемом Пивоваровим для Бадоєва та його команди стався вперше.

Алан Бадоєв зізнався, що ідея кліпу прийшла до нього одразу. Він додав, що миттєво відчув, що на роль головної героїні відеороботи бачить акторку Соломію Кирилову, відомою своєю роллю у фільмі «Памфір». 

За словами Бадоєва, йому було дуже важливо, щоб у карді була саме та українка: «Хотілося присвятити цю роботу нашим жінкам, щоб вони відчули, що ми їх бачимо, любимо, відчуваємо, бо вони наша гордість, наше майбутнє».

Нагадаємо, що відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав». Кліп до пісні «Так ніхто не кохав» зняв режисер Алан Бадоєв.

До слова, 14 серпня в Києві відбувся кінопоказ фільму-концерту Макса Барського під назвою «Зорепад». Феєричний кінопоказ, що проходив у Києві, зібрав багато шанувальників творчості Макса Барських. Серед присутніх були військові, друзі, колеги і журналісти. Усі грошу від продажу квитків на кінопрем'єру пішли на допомогу Збройним Силам України.

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Теги: Алан Бадоев Макс Барських Артем Пивоваров кліп пісня співак музика

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