Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)



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У Львові сьогодні пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками Фото: «Твоє місто»

У Львові порахували, що негода повалила 16 дерев

У Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стоять у заторах.

Про це пише місцеве видання «Твоє місто».

Зазначається, що також тимчасово не курсує електротранспорт на декількох вулицях – впали дерева та обірвали контактні мережі.

У пресслужбі міськради повідомили виданню, що керівники районів їздять вулицями Львова, аби відстежити наслідки негоди.

У місті порахували, що негода повалила 16 дерев.

Нагадаємо, сьогодні у Києві дерево розчавило дві автівки.

У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.