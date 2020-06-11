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    Події в Україні

    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)

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    У Львові сьогодні пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками - Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    У Львові сьогодні пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками
    Фото: «Твоє місто»

    У Львові порахували, що негода повалила 16 дерев

    У Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стоять у заторах.

    Про це пише місцеве видання «Твоє місто».

    Зазначається, що також тимчасово не курсує електротранспорт на декількох вулицях – впали дерева та обірвали контактні мережі.

    У пресслужбі міськради повідомили виданню, що керівники районів їздять вулицями Львова, аби відстежити наслідки негоди.

    У місті порахували, що негода повалила 16 дерев.

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    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
    Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)

    Нагадаємо, сьогодні у Києві дерево розчавило дві автівки.

    У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

    Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.

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