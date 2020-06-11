Затоплені вулиці та повалені дерева: у Львові пройшла потужна злива (фото, відео)
У Львові порахували, що негода повалила 16 дерев
У Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стоять у заторах.
Про це пише місцеве видання «Твоє місто».
Зазначається, що також тимчасово не курсує електротранспорт на декількох вулицях – впали дерева та обірвали контактні мережі.
У пресслужбі міськради повідомили виданню, що керівники районів їздять вулицями Львова, аби відстежити наслідки негоди.
майте файні пляцки pic.twitter.com/mpleYm2nRw— неможливо (@your_melanie) June 11, 2020
У місті порахували, що негода повалила 16 дерев.
Нагадаємо, сьогодні у Києві дерево розчавило дві автівки.
У Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.
Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.