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На Львівщині екскомандир військової частини завдав державі збитків на 25 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Львівщині екскомандир військової частини завдав державі збитків на 25 млн грн
Фігуранту повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану
фото: пресслужба СБУ

Військова частина придбала 72 такі цистерни за майже 64,5 млн гривень, хоча ринкова вартість резервуарів складала 39,3 млн гривень

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з контррозвідкою Служби безпеки викрили колишнього командира військової частини у Львівській області, через злочинну недбалість якого держава втратила 25 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, фігурант за станом здоров’я у березні 2023 року подав у відставку й наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації.

За даними слідства, у квітні 2022 року командир частини закупив цистерни для зберігання паливно-мастильних матеріалів частини. При цьому він скористався можливістю здійснювати прямі закупівлі в умовах воєнного стану та уклав угоду з київською компанією без проведення торгів.

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У результаті військова частина закупила резервуари РГС-50 за завищеними цінами, які до того ж не відповідали технічним вимогам. Так, товщина металу цистерн була меншою, аніж передбачено технічними вимогами.

Військова частина придбала 72 такі цистерни за майже 64,5 млн гривень, хоча ринкова вартість резервуарів складала 39,3 млн гривень. Через це державі було завдано збитків на 25 млн гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Також подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу - тримання під вартою. За місцем роботи підозрюваного відбулися обшуки, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі триває слідство, призначено низку експертизи.

Тим часом Служба безпеки України затримала директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Теги: слідство Львівщина військові СБУ суд

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