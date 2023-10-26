Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пенсіонерка з Донеччини виписала державі рахунок за те, що ЗСУ зайняли її хату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пенсіонерка з Донеччини виписала державі рахунок за те, що ЗСУ зайняли її хату
У середині січня 2014 року, якраз у розпал подій на Євромайдані, Червоненко придбала будинок у Красногорівці
фото з відкритих джерел

Громадянка вимагала від державу викупити її будинок та земельну ділянку, які вона покинула. Суд ухвалив рішення

Пенсіонерка з Красногорівки, що на Донеччині Галина Червоненко пішла судами проти української влади через те, що ЗСУ зайняли її будинок та захотіла отримати за це компенсацію від держави. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «ЗСУ зайняли хату: хто платитиме? Суд ухвалив рішення за позовом пенсіонерки з Донбасу».

У середині січня 2014 року, якраз у розпал подій на Євромайдані, Червоненко придбала будинок у Красногорівці. Нове обійстя пані Червоненко складалося із земельної ділянки площею 20 соток, будинку на майже 200 квадратів, хліва, гаража і альтанки. Тут жінка мешкала зі своєю сім’єю до 13 липня 2014 року, а потім разом з родиною вимушено перебралися до міста Жовті Води на Дніпропетровщині.

Будинок Червоненко у Красногорівці
Будинок Червоненко у Красногорівці
фото: скріншот

На початку серпня 2014-го українська армія звільнила містечко пані Червоненко. Жінка від сусідів дізналася, що воїни ЗСУ зайняли її будинок і перетворили на опорний пункт. Пізніше Червоненко переглянула сюжет «Військового телебачення», в якому впізнала власне житло. Жінка каже, що частину її майна військові пустили на будівництво бліндажів. Крім цього, на подвір’ї було побудовані споруди військового призначення.

У 2016 році донеччанка пішла судами проти української влади. Також надіслала запит до Донецької обласної військово-цивільної адміністрації з проханням обстежити її будинок та оцінити стан майна, проте отримала відмову оскільки «будинок розташований на дуже близькій відстані від лінії зіткнення, ця територія контролюється ЗСУ та допуск туди заборонено». Та все ж під час так званого «тимчасового перемир’я» пенсіонерка разом зі спеціальною комісією обстежили будинок у Красногорівці.

Комісія визнала, що оселя Червоненко використовується ЗСУ під опорний пункт; в будинку мешкають військовослужбовці; на дворі побудовано бліндаж і лежали боєприпаси; будинок потребує відновлення та ремонту. Побачену ситуацію позивачка розцінила як примусове відчуження майна на користь ЗСУ, навіть зверталася до влади Донеччини з проханням офіційно скласти акт про примусове відчуження майна, але жодного рішення не було ухвалено.

Позиція Кабінету міністрів у цій справі зводилася до того, що на час виникнення спірної ситуації (2014 рік), в Україні не було введено правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Тому окремі закони на кшталт «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» фактично не працювали.

Міністерство оборони заявило, що Галина Червоненко покинула оселю не через примусове відчуження, а внаслідок обстрілів Красногорівки. У той час місто перебувало під контролем терористичних військ «ДНР». Після деокупації і до вересня 2016 року позивачка не поверталася до свого домоволодіння, зауважили в оборонному відомстві.

Відсутність офіційного документа про відчуження будинку Червоненко послужило підставою для відмови Печерського райсуду Києва та Київського апеляційного суду у задоволенні позову пенсіонерки про стягнення компенсації.

Велика палата Верховного суду дійшла висновків, що в Україні передбачено компенсацію громадянам за примусово відчужене (мобілізоване) у них майно. Отримати її можливо за умов та у порядку, визначених нормативними актами. Разом з тим немає жодних доказів, що майно Галини Червоненко у Красногорівці було мобілізованим, як і немає доказів того, що саме держава Україна завдала позивачці шкоду шляхом пошкодження чи знищення її майна.

Суд зазначив, що Галина Червоненко фактично ставить питання про нібито наявність у неї права на обов’язковий викуп Україною її будинку та земельної ділянки, які вона покинула. Проте жоден нормативний акт не встановлює в Україні такого права. Водночас Феміда наголосила: за законом про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, «відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам, громадським об`єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію».

Зрештою, суд залишив без змін рішення попередніх судів і розпорядився стягнути з Галини Червоненко 6,8 тис. грн судового збору. Постанова Великої палати Верховного суду набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Читайте також: ЗСУ зайняли хату: хто платитиме? Суд ухвалив рішення за позовом пенсіонерки з Донбасу
Теги: суд ЗСУ війна Донеччина житло влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1973 році, тобто під час війни Судного дня і після Війни на виснаження, в Ізраїлі проживало 3,3 млн осіб
Феномен Ізраїлю, або Як виживати в несприятливих умовах
9 жовтня, 19:11
Партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона»
Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
1 жовтня, 12:15
В результаті закинули троє російських військових, ще двоє отримали поранення
На Донбасі поїзд розчавив зенітно-ракетний комплекс разом з окупантами – ЗМІ
3 жовтня, 09:46
Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico
Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico
28 вересня, 09:04
США передасть Україні авіаційні ракети для ППО АІМ-9М
США опублікували новий пакет допомоги для України: що до нього ввійшло
11 жовтня, 19:37
Система пеленгаторів Eter має поліпшити працездатність військової техніки в умовах впливу на неї систем радіоелектронної боротьби окупантів
Україна створила унікальну систему боротьби з безпілотниками
17 жовтня, 20:14
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єр
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
11 жовтня, 08:52
Кому найбільше довіряють українці: результати опитування
Кому найбільше довіряють українці: результати опитування
12 жовтня, 12:04
Упродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів – їх було дуже багато
Шоста доба активних штурмів: влада повідомила про ситуацію в Авдіївці
15 жовтня, 18:44

Суспільство

Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака
Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака
РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР
РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР
Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки
Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки
Мінохорони здоров’я пришвидшить проходження медкомісії щодо придатності до служби
Мінохорони здоров’я пришвидшить проходження медкомісії щодо придатності до служби
Хто має право вручати чоловікам повістки, окрім військкоматів? Роз’яснення
Хто має право вручати чоловікам повістки, окрім військкоматів? Роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9915
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6458
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6018
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту