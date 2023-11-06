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Колишній депутат Миколаївської міськради отримав 15 років в'язниці за роботу на розвідку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Колишній депутат Миколаївської міськради отримав 15 років в'язниці за роботу на розвідку РФ
За вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних сил України, СБУ та Національної поліції
фото: пресслужба СБУ

Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове «обґрунтування» для створення так званої Миколаївської народної республіки, яке планував надіслати на «погодження» до Москви

Колишнього депутата Миколаївської міськради засуджено о 15 років в'язниці за плани зі створення «народної республіки» в разі окупації регіону Росією. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ексдепутат міськради очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія».

На початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

За вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних сил України, СБУ та Національної поліції.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої «Миколаївської народної республіки», яку окупанти планували створити в разі захоплення області.

За задумом ворога, загарбники хотіли призначити керівників цього псевдоутворення, які мали звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням про «приєднання» Миколаївської області до складу РФ.

«У разі створення фейкової «республіки» російська військова розвідка обіцяла своєму агенту керівну «посаду» в лавах місцевої окупаційної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове «обґрунтування» для створення так званої «МНР», яке планував надіслати на «погодження» до Москви.

Саме тому, згідно із задумом агресора, у разі захоплення регіону зрадник мав публічно виступити від «імені» місцевих освітян на підтримку окупантів і проголосити про створення фейкової «МНР».

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • пособництво державі-агресору;
  • виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу.

Теги: розвідка окупанти Миколаїв державна зрада зрада СБУ

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