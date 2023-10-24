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Начальник штабу армії Ізраїлю пояснив, чому відкладається наземна операція в Газі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Начальник штабу армії Ізраїлю пояснив, чому відкладається наземна операція в Газі
ЦАХАЛ і Південне командування підготували «якісні наступальні заходи для досягнення цілей»
фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові хочуть, щоб жителі Гази пройшли через цю війну якомога неушкодженими, тому Ізраїль закликає жителів евакуюватися в безпечні райони

Наземна операція Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази відкладається зі «стратегічних міркувань». Про це заявив очільник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві, повідомляє The Tsmes Of Israel.

«Ізраїль перебуває в розпалі війни, яку розв'язала терористична група ХАМАС. Вони уже шкодують про це», – сказав начальник штабу ЦАХАЛ.

За його словами, ЦАХАЛ і Південне командування підготували «якісні наступальні заходи для досягнення цілей».

«ЦАХАЛ готовий до наземної операції, і ми приймемо рішення спільно з владою щодо форми та часу наступного етапу», – сказав Галеві.

Водночас генерал-лейтенант зауважив, що є «тактичні та навіть стратегічні міркування», які затримують наземний наступ, але вони дозволяють ЦАХАЛу краще підготуватися.

«Ми використовуємо кожну хвилину, щоб бути ще більш підготовленими. І з кожною хвилиною, що минає на тому боці, ми завдаємо противнику ще сильніших ударів. Ліквідувати терористів, руйнувати інфраструктуру, збирати більше розвідданих для наступного етапу», – пояснив Галеві.

Він додав, що ніхто не повинен сумніватися в жорстокості та варварстві угруповання ХАМАС.

«ЦАХАЛ бореться з ХАМАС, а не з населенням Гази. Ізраїльські військові хочуть, щоб жителі Гази пройшли через цю війну якомога неушкодженими, тому Ізраїль закликає жителів евакуюватися в безпечні райони, де вони знайдуть їжу, воду та ліки. Кожен житель Гази повинен прийняти відповідальне рішення щодо евакуації заради свого життя», – наголосив Галеві.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. 

 

Теги: Ізраїль військові ХАМАС наступ

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