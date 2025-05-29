В Україні знизилися темпи мобілізації порівняно з минулим роком – Веніславський

Наявні показники мобілізації дозволяють забезпечувати поповнення втрат у Силах оборони

Після набуття чинності нової редакції закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» спостерігався сплеск мобілізації. На цей час темпи знизились, тримаючись на одному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ради Федора Веніславського.

Парламентар наголосив, що дані про мобілізацію є закритими задля національної безпеки. Тому він не назвав конкретні дані. «Цифри мобілізації – це інформація з обмеженим доступом, тому я не можу назвати конкретні дані, але орієнтовно можу сказати, що після ухвалення нової редакції закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні», – каже він.

За словами нардепа, нинішні показники дозволяють забезпечувати поповнення втрат у Силах оборони. «Об’єктивно війна триває майже три з половиною роки, люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні», – додав політик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що темпи мобілізації в Україні залишаються на стабільному рівні та відповідають планам Генерального штабу ЗСУ. Також президент України звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.

До слова, у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.

Як відомо, з 29 травня деяким українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації. 28 травня є останнім днем, коли у підприємств зі статусом критично важливих була можливість подати до Мінекономіки документи щодо діяльності філій та права власності або оренди в трьох і більше областях. Ті хто не подав відповідний пакет документів – співробітники лишаються бронювання.