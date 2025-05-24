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Колишній міністр мобілізувався до Нацгвардії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Колишній міністр мобілізувався до Нацгвардії
Павло Шеремета обіймав посаду міністра економіки в уряді Арсенія Яценюка з 27 лютого по 2 вересня 2014 року
фото: Павло Шеремета

Колишній міністр економіки Павло Шеремета мобілізувався до Нацгвардії

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета мобілізувався до лав Національної гвардії України. Про це він повідомив 23 травня на своїй сторінці у Facebook, у день свого 54-річчя, пише «Главком».

Громадський активіст Олег Філіпас прокоментував мобілізацію Шеремети, зазначивши: «Сергій Жадан, Юрій Бутусов, тепер ось Павло Шеремета. Цвіт нації. Так має зробити кожна порядна Людина, українець. Піти служити. Або отримати аргументовану відмову від Збройних сил України. Верховна Рада України, це вже не натяки, це пряма мова – одягайте усю номенклатуру у однострій і йдіть служити!».

Як відомо, Павло Шеремета обіймав посаду міністра економіки в уряді Арсенія Яценюка з 27 лютого по 2 вересня 2014 року. Він подав у відставку через розбіжності щодо кадрових рішень, зокрема призначення Валерія П’ятницького на посаду заступника міністра – торгового представника без його узгодження та подання. Після звільнення з посади міністра Шеремета займався викладацькою діяльністю та консалтингом.

Нагадаємо, геополітики JPMorganChase спрогнозували можливі сценарії припинення вогню в Україні. За даними аналітиків, припинення вогню вже може настати у липні 2025 року за «грузинським» сценарієм.

Повідомляється, що врегулювання війни з Росією передбачає етап призупинення бойових дій, але не призведе до всеосяжної мирної угоди. Геополітики пишуть, що Росії знадобиться приблизно 118 років, щоб захопити всю Україну, з теперішніми темпами просування російських військ. Зазначається, що російсько-українська війна «перейшла в ендшпіль» і припинення вогню настане до кінця другого кварталу 2025 року, тобто до липня. Вони розглядають чотири найбільш імовірних сценарії розвитку подій.

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Теги: мобілізація міністр

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