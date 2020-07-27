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    Названо найпопулярніший електромобіль в Україні за підсумками першого півріччя

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    Audi e-tron став найпопулярнішим електромобілем в Україні - Названо найпопулярніший електромобіль в Україні за підсумками першого півріччя
    Audi e-tron став найпопулярнішим електромобілем в Україні

    Всього за шість місяців було продано 60 нових Audi e-tron

    За підсумками першого півріччя на ринку нових авто Audi e-tron став електромобілем, що найчастіше продавався. Всього за 6 місяців було продано 60 нових Audi e-tron. Продажі зросли у 20 разів.

    Про це повідомляє autoconsulting.com.ua.

    Завдяки популярності Audi e-tron сегмент нових електромобілів в Україні продемонстрував позитивну динаміку +8% (при падінні ринку на -5%). При цьому электрокроссовер від Audi зайняв 18,5% ринку нових кросоверів (ще рік тому був всього 1%).

    На українському ринку представлені Audi e-tron і Audi e-tron Sportback (в кузові хетчбек) з двигуном потужністю 408 к. с., повним приводом quattro і запасом ходу 446 км.

    Ціна стартує від 1,76 млн грн (станом на 23.07.2020 р.), а автомобілі з широким набором опцій доступні за ціною 2,3-2,5 млн грн (на 23.07.2020 р.).

    Нагадаємо, у Мережі показали перший український електромобіль ЛАЗ.

    Як повідомлялося, хакери зламали Tesla і розблокували приховану потужність електрокара.

    Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

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