Під Вінницею спалахнув готель, є жертва (фото)

У Вінницькій області внаслідок пожежі загинула людина

Двоє осіб постраждали під час пожежі

У Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, унаслідок пожежі в комплексі відпочинку загинула одна людина. Ще двоє постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Подія сталася в шестиповерховому готелі «Батерфляй», розташованому в селі Селище, о 02:55.

Пожежа покрівлі виникла на площі 800 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 44 рятувальники та 13 одиниць техніки. Станом на 5:09 загоряння вдалося локалізувати, а менш ніж через двадцять хвилин вогонь ліквідували.

Відомо, що до прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, у тому числі 53 дітей (2006-2016 р.н.).

Читайте також: