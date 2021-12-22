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    Під Вінницею спалахнув готель, є жертва (фото)

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    У Вінницькій області внаслідок пожежі загинула людина<br /><br /> - Під Вінницею спалахнув готель, є жертва (фото)
    У Вінницькій області внаслідок пожежі загинула людина

    фото: dsns_telegram

    Двоє осіб постраждали під час пожежі

    У Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, унаслідок пожежі в комплексі відпочинку загинула одна людина. Ще двоє постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Подія сталася в шестиповерховому готелі «Батерфляй», розташованому в селі Селище, о 02:55.

    Пожежа покрівлі виникла на площі 800 кв. м.

    До гасіння пожежі залучили 44 рятувальники та 13 одиниць техніки. Станом на 5:09 загоряння вдалося локалізувати, а менш ніж через двадцять хвилин вогонь ліквідували.

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    Відомо, що до прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, у тому числі 53 дітей (2006-2016 р.н.).

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    Теги: пожежа ДСНС Вінниця рятувальники готель
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    Під Вінницею спалахнув готель, є жертва (фото)