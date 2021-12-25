У Чернігові жінка пів року мешкає в наметі біля собору (відео)

До храму Людмила Крамар прийшла з центру для безпритульних

Пів року Людмила Крамар живе у наметі поблизу Троїцького собору, що в Чернігові. Жінка не покидає свого прихистку навіть при температурі -10° і відмовляється їхати до лікарні чи соціального центру, повідомляє «Суспільне».

До храму вона прийшла з центру для безпритульних у Левоньках, розповів директор установи Микола Романов. Силоміць забрати жінку вони не можуть, а поліція та «швидка» не мають на це підстав.

Щодня жінка жебракує під храмом, туди на візку її доставляють теж безпритульні. Вони ж носять їжу. Також допомагають містяни.

«Я познайомилася з нею цьогоріч навесні. Вона сиділа під церквою, як завжди. І так от я іноді їй їсти приносила, коли вона не проти була. А так казала, що у неї їжі вистачає – носять безхатьки, які стояли поруч із нею. Вони їй допомагали: візок сюди привозять і звідси вивозять, бо вона не в змозі сама це робити, вона не ходить, бо обидві ноги хворі.

Вона сидить боса і просто кутає їх у ганчірки. Вона навіть взутися не може. І нікуди вона не хоче, ні в будинок престарілих, ні до лікарні. Сказала, що нікуди не піде, вона тут звикла у холоді сидіти. Сказала, що їй тут нормально», – розповідає чернігівка Юлія Вінник.

Виходити з намету Людмила відмовляється, каже, що не може цього зробити через виразки на ногах.

«– До якої лікарні оформитися? – До нормальної. – Що я там буду робити? Сидіти, дивитися на когось. – Ноги підлікують вам. – Мені вже шість років лікують. Воно не лікується, ви розумієте? Я його просто підліковую. Я лікуюся, ходжу до храму, п’ю медикаменти, перев’язки роблю. Я роблю все можливе для того, щоб стати на ноги», – розповідає безпритульна.

Людмила вже декілька разів була в центрах для безпритульних, у Чернігові та Левоньках, але сама звідти йшла. Повертатися не погоджується, говорить директор Чернігівського центру соціальної адаптації бездомних і безпритульних Микола Романов.

«Їй хочеться сидіти у візочку і просити милостиню. Це така особлива каста людей, цікава. Можливості на сьогодні у неї є будь-які. Щоб не замерзнути, можна піти до лікарні, викликати «швидку», вони знають, де розташовані ми, проблем немає ніяких».

Соціальний працівник Андрій Кошарний каже, з такими людьми примусово нічого не можуть зробити. Поліцію викликати немає сенсу, адже правопорушення немає. Говорить, «швидка» їхати відмовляється, так як не бачить гострих ознак для госпіталізації.

«Це питання потрібно вирішувати на більш системному рівні, чи то зі «швидкою», правоохоронними органами».

Повертатися на Батьківщину жінка не збирається, каже Юлія Вінник.

«Будинок у селі в неї був, вона його віддала сусідам. А в гуртожиток, де була десь у неї кімната, – як вона тепер поїде, якщо не ходить. Вона навіть туди не доїде».

Єдине, на що погоджується, – щоб їй на зиму винайняли кімнату в гуртожитку.

Раніше ветеринарно-стерилізаційний центр Чернігова запустив проєкт для допомоги безпритульним старим собакам.

Також міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міськради розкритикував євроатлантичний курс України та заявив, що НАТО – неефективне.

До слова, торік у грудні мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні.

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