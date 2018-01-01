На Миколаївщині горить маслозавод

Пожежею охоплено близько 2500 кв. м складу заводу

У понеділок, 5 лютого, сталася пожежа на складі маслозаводу, який розташований у смт. Березанка Миколаївської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНс. Рятувальники повідомляють, що горить дах складу. «Через те, що рятувальників несвоєчасно сповістили про пожежу, а також те, що будівля старої забудови із дерев’яними перекриттями,



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Вогонь охопив весь дах складу маслозаводу

Пожежею охоплено близько 2500 кв. м складу заводу

У понеділок, 5 лютого, сталася пожежа на складі маслозаводу, який розташований у смт. Березанка Миколаївської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНс.

Рятувальники повідомляють, що горить дах складу.

«Через те, що рятувальників несвоєчасно сповістили про пожежу, а також те, що будівля старої забудови із дерев’яними перекриттями, вогонь встиг охопити весь дах будівлі та площа пожежі на момент прибуття підрозділів вже становила близько 2500 кв. м. О 07:20 пожежу локалізовано. Наразі тривають роботи по ліквідації пожежі. Гасіння ускладнюється скупченням горючих матеріалів», - інформують у ДСНС.

На місці працює 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу 8 ДПРЧ. Додатково на місце виїхала мобільно-оперативна група Головного управління.

Ймовірна причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, на Черкащині через пожежу у приватному будинку загинули троє людей, літнє подружжя та їх син