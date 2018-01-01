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    Події в Україні

    На Миколаївщині горить маслозавод

    Пожежею охоплено близько 2500 кв. м складу заводу
    У понеділок, 5 лютого, сталася пожежа на складі маслозаводу, який розташований у смт. Березанка Миколаївської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНс. Рятувальники повідомляють, що горить дах складу. «Через те, що рятувальників несвоєчасно сповістили про пожежу, а також те, що будівля старої забудови із дерев’яними перекриттями,
    • Сьогодні, 09:55
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    Вогонь охопив весь дах складу маслозаводу
    Вогонь охопив весь дах складу маслозаводу

    Пожежею охоплено близько 2500 кв. м складу заводу

    У понеділок, 5 лютого, сталася пожежа на складі маслозаводу, який розташований у смт. Березанка Миколаївської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНс.

    Рятувальники повідомляють, що горить дах складу.

    «Через те, що рятувальників несвоєчасно сповістили про пожежу, а також те, що будівля старої забудови із дерев’яними перекриттями, вогонь встиг охопити весь дах будівлі та площа пожежі на момент прибуття підрозділів вже становила близько 2500 кв. м. О 07:20 пожежу локалізовано. Наразі тривають роботи по ліквідації пожежі. Гасіння ускладнюється скупченням горючих матеріалів», - інформують у ДСНС.

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    На Миколаївщині горить маслозавод
    На Миколаївщині горить маслозавод

    На місці працює 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу 8 ДПРЧ. Додатково на місце виїхала мобільно-оперативна група Головного управління.

    Ймовірна причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, на Черкащині через пожежу у приватному будинку загинули троє людей, літнє подружжя та їх син

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