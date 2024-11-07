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На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
За дрова без документів мешканець Миколаївщини отримав штраф
фото: Facebook/Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Місцевого мешканця було оштрафовано на 510 грн за порушення природоохоронного законодавства

На Миколаївщині біля села Українка державні інспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажнику автомобіля. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність дров. Примітно, що на опублікованому фото Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу у багажнику авто видніється лише два поліна.

Інспектори оштрафували чоловіка, який перевозив дрова без документів
Інспектори оштрафували чоловіка, який перевозив дрова без документів
скріншот

За порушення природоохоронного законодавства громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП та оштрафовано на 510 грн.

Нагадаємо, українців зможуть штрафувати на десятки тисяч гривень і призначати їм до семи років ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт у жовтні ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту.

Раніше радник президента Дмитро Литвин заявив, що Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, відомий як «закон про дрова».

До слова, проголосований Верховною Радою закон дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових.

Як повідомлялося, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.

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Теги: екологія Миколаївщина інспектор

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