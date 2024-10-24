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Кім закликав переглянути параметри мобілізації у прифронтових регіонах

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Кім закликав переглянути параметри мобілізації у прифронтових регіонах
Віталій Кім: «Нам потрібно врятувати бізнес»
фото: anticorruption-vymir.com.ua

Миколаївським аграріям потрібні преференції у питаннях отримання кредитів і бронювання від мобілізації

Для допомоги бізнесу у Миколаївській області необхідно переглянути параметри мобілізації та бронювання підприємств, а також виправити систему страхування воєнних ризиків. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляють «Новини N».

За словами голови Миколаївської ОВА, бізнесмени, які незважаючи на військові дії намагаються вести сільське господарство у Миколаївській області, просять про легкий доступ до кредитних чи грантових коштів. Крім того, щоб забезпечити функціонування підприємств в області, необхідно переглянути параметри мобілізації та бронювання.

«Якщо раніше у нас були проблеми - дурні та дороги, то зараз у нас проблема - ціна на зерно, порти, що не працюють, і мобілізація. Тому бізнес в один голос каже, що їм потрібна допомога в цьому плані та доступ до «дешевих грошей». Наразі питання про допомогу прифронтовим регіонам порушено на державному рівні. Переглядатимуть зараз параметри мобілізації та бронювання підприємств, будуть зміни», – запевнив Кім.

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що проводить зустрічі з підприємцями щомісяця. «Я намагаюся подати виправлення для того, щоб прифронтові регіони мали преференцію, тому що нам потрібно врятувати цей бізнес, який працює в умовах, де міни та щодня обстріляли. Це, на відміну від більшої частини України», – зауважив Віталій КІм.

«Моє завдання, щоб прифронтовий регіон відчув реальну допомогу. Тому що, наприклад, страхування військових ризиків, яке запустили. Воно працює скрізь, окрім прифронтових регіонів. Хоча це була ідея саме для прифронтових регіонів, є перекоси, які ми маємо виправити», – вважає голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру.

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Теги: Миколаївщина аграрії мобілізація Віталій Кім

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