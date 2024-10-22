Міндовкілля повідомило про якість води в річках Сейм і Десна

Показники хімічного споживання кисню та розчиненого кисню в річках у всіх контрольних пунктах – в межах норми

Забруднення річок Сейм та Десна, що в серпні-вересні призвело до погіршення якості води у Сумській та Чернігівській областях, ліквідовано. Про це для РБК-Україна розповіла перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

«Ситуація стабільна. Вода зараз має природний колір, без специфічного запаху. Замору риби також не бачимо, а показники якості води характерні для цього періоду року», – зазначила Крамаренко.

За її словами, показники хімічного споживання кисню та розчиненого кисню в річках у всіх контрольних пунктах – в межах норми.

Наразі моніторинг річок Держводагентством та Держекоінспекцією продовжується, але перейшов з щоденного до щотижневого відбору проб.

«У зв'язку зі стабілізацією стану перейшли від щоденного відбору проб до щотижневого – для проведення досліджень. Також річку Десна насичують киснем за допомогою аераційних установок. Тому зараз вже точно можна сказати, що ситуація стабільна», – додала заступниця міністра.

Як зазначила Крамаренко, забруднення було спричинене скидом виробничих стічних вод цукрового заводу, розташованого на території Російської Федерації. Цей висновок підтвердили дослідження Інституту гідробіології НАН України, Інституту мікробіології та вірусології НАН України та інших установ.

Як повідомлялося, на берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.

Згодом Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підготувала план з очищення річок Сейм у Сумській та Чернігівській областях та Десни у Чернігівській та Київських областях.

Станом на 22 вересня у річці Сейм спостерігалося повторне забруднення води. В річці Десна ситуація стабілізувалася. До слова, протягом 21-23 вересня у річці Десна на Київщині спостерігався мінімальний рівень води за останні 100 років.