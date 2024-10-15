Уряд збільшив штрафи за незаконний збір горіхів, грибів та ягід

Розмір штрафу за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід становив 21 грн, але тепер зросте

Посилилася відповідальність за самовільне сінокосіння і пасіння худоби на землях державного лісового фонду

10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.

Уряд посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом. Також заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення був від 17 до 21 грн, то тепер становить від 425 до 850 грн.

Зокрема, зросла відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників, що заподіяло істотну шкоду. Тепер штраф складає від 34 до 85 тис. грн. За повторний злочин або попередню – від 85 до 170 тис. грн. Якщо відповідні дії вчинити на заповідних територіях, то можна отримати штраф до 170 тис. грн, а спричинення тяжких наслідків коштуватиме від 255 до 425 тис. грн.

Також закон передбачає покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану – порушники можуть отримати позбавлення волі строком до 10 років. Водночас штраф за незаконну заготівлю очерету становить від 34 до 85 тис. грн.

Зокрема збільшилася сума покарання за незаконне вирубування, пошкодження лісових культур та молодняка – від 3400 до 5500 грн, для посадових осіб – від 5100 до 10200 грн.

Уряд також запровадив відповідальність за перевезення, зберігання чи збут дерев, чагарників чи деревини за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубки. Штраф складає від 510 до 1020 грн, для посадових осіб до 5100 грн.