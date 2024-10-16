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На Миколаївщині понад 200 тис. мешканців залишилися без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Миколаївщині понад 200 тис. мешканців залишилися без світла
Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи
фото з відкритих джерел

Масове знеструмлення пов'язане з аварійною ситуацією

У Миколаєві та частині Миколаївської області зникло світло. Станом на 9:30 205 тис. людей залишаються без електроенергії. Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

«Маємо аварійну ситуацію у високовольтних мережах. Наразі знеструмлені місто Миколаїв та значна частина Миколаївської області (всього близько 272 тис. споживачів)», – йдеться у повідомленні.

Енергетики організували аварійно-відновлювальні роботи. Так, згодом вдалося заживити частину споживачів.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, причиною знеструмлення не був російський обстріл. За його словами, аварію можуть усунути за кілька годин.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 16 жовтня, Херсон залишився без світла.

Як відомо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: електроенергія енергетика відключення світла Миколаївщина Миколаїв

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