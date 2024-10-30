У деяких районах столиці погіршилася якість повітря

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 30 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 29 мкг/м3;

діоксид азоту – 49 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 361.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 20.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 14.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 49.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 348.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 21.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 11 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 57.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 29.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 43.7 мкг/м3;

діоксид азоту – 57.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 783.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 145.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 38.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 346.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 28.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – дані станом на 08:00 відсутні;

оксид азоту – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 69 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 52 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 33.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 43.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 45.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 632.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 11.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 69.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 34.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 20.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.6 мкг/м3;

оксид вуглецю – 531.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 47.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 33.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 21 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26.8 мкг/м3;

озон – 14.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 454.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 38 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 7.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 21.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

Нагадаємо, у Києві 30 жовтня синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду. Стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 12-14°. Крім того, завтра у столиці очікується західний вітер, пориви якого сягатимуть від 2 до 10 м/с.