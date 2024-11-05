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Скільки дров можна зберігати на власному на подвір’ї: пояснення автора закону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки дров можна зберігати на власному на подвір’ї: пояснення автора закону
Суто технічно норма закону запрацює не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Павлюк: «Закон покликаний запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог»

Проголосований Верховною Радою закон дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових. Про це повідомила партія «Слуга народу» з посиланням на одного з авторів закону №9665 Максима Павлюка. 

Павлюк зауважив, що суто технічно ця норма запрацює не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами Павлюка, проголосований Верховною Радою законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується «чорних лісорубів», незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.

«В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою», – заявив депутат.

«Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом», - зауважив Максим Павлюк. 

Нардеп зауважив, що для настання кримінальної відповідальності у домогосподарстві має зберігатися дров на суму понад 30 тис. грн, а це, за даними ДроваЄ, – 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.  

Водночас, як додав депутат, якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися.

«Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог», – повідомив автор законопроєкту.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Він переданий на підпис президенту. Авторами законопроєкту є депутати Максим Павлюк та Антон Поляков. Закон передбачає:

  • штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тис грн
  • від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис грн..

Крім того, закон передбачає штраф для громадян і за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів про підтвердження походження дров.

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Теги: закон опалення Україна

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