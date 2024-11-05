За дрова – до в’язниці!? Хто роздуває скандал і чому він штучний

У законопроекті, який несподівано став токсичним, немає нічого нового

Минулими вихідними вітчизняний інформаційний простір підірвали тривожні повідомлення: усі українці, хто опалює свої будинки дровами, – потенційні злочинці. Якщо у господарів не буде документів на цей поширений у селах вид палива, то загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі. Автори цих повідомлень посилалися на ухвалений майже місяць тому законопроєкт №9665, щоправда, досі не підписаний президентом. На нього тепер вся надія?

Що ж насправді передбачає новий закон і чому виник скандал? Адже, як з'ясував «Главком», кримінальні покарання за вирубку, зберігання та продаж лісу були й раніше. І вони не змінились. Виростуть лише штрафи.

Історія законопроєкту

Проєкт закону «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини» було подано до Верховної Ради більше року тому, 1 вересня 2023 року.

Через вісім місяців, 9 травня 2024 року, документ було ухвалено у першому читанні. Під час підготовки до другого читання надійшло 240 поправок, за результатами розгляду яких 168 зауважень було відхилено.

10 жовтня законопроект №9665 було ухвалено у другому читанні, і 15 жовтня – направлено на підпис президента.

А скандал вибухнув лише на початку листопада.

Що ж сталося?

Які зміни передбачає закон

Насправді у документі практично немає нічого нового. Він лише передбачає посилення відповідальності (штрафи) за незаконне вирубування лісу, перевезення, зберігання та збут дров без документів про їхнє походження. Та й деякі статті Кримінального кодексу України, 245 та 246, викладені у новій редакції.

Головна зміна – чинну статтю 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» розділили на дві частини. Відповідно до нових змін до Кримінального кодексу (це якщо закон буде підписано та зміни набудуть чинності), стаття 246 тепер називається «Незаконне вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників». А стаття 246-1 – «Незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини».

Чинна стаття, яку за новим законом хочуть розділити на дві частини Джерело: Кримінальний кодекс України

За чинними зараз правилами, незаконна вирубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, які завдали істотної шкоди, карається:

штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-25500 грн), або обмеженням волі терміном до трьох років, або позбавленням волі той самий строк;

ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк;

дії, передбачені частиною першою, вчинені в заповідниках або на територіях або об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших лісах, що особливо охороняються, караються штрафом від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25500-34000 грн) або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк;

дії, передбачені частинами першою-третьою, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Тут слід зазначити, що істотною шкодою вважається така шкода, яка у 20 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А тяжкі наслідки – це коли перевищення мінімуму у 60 і більше разів. Наразі неоподатковуваний мінімум – 17 грн, тобто тяжкі наслідки – це від 1020 грн, а мінімальний штраф становить 17000 грн.

Що передбачають зміни до Карного кодексу України щодо незаконного перевезення, зберігання, збута дерев або деревини?

перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини (або з підробленими документами), скоєні у значному розмірі, караються штрафом від 2000 до 3000 неоподатковуваних термінів (34000-51000 грн) або обмеженням до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк;

ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великому розмірі, караються штрафом від 10000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів (170000-425000 грн) або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Значний розмір і великий розмір – це самі 20 і 60 неоподатковуваних мінімумів відповідно.

У чинній статті передбачено суворіше кримінальне покарання Джерело: Кримінальний кодекс України

До речі, за новими правилами трохи полегшено покарання за статтею 245 КК «Знищення чи пошкодження об'єктів рослинного світу». Зараз, якщо влаштована пожежа спричинила загибель людей, масову загибель тварин або завдала інших тяжких наслідків – позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Покарання за новими правилами – від трьох до восьми років.

Навіщо весь цей галас?

Дозволити собі купувати дрова офіційно можуть не всі фото з відкритих джерел

Повертаючись до наших дров, не складно побачити: стосовно кримінальних строків абсолютно нічого не змінилося. Як ходили українці, які опалювали будинки неврахованими дровами, під статтею, так і ходять.

Зараз вартість кубометра колотої сосни становить у середньому 1050 грн., колотого дубу – 1600 грн. І та, і інша сума – це вже тяжкі наслідки, від 1020 грн.

«У мене приватна оселя, в опалювальний сезон йде сім-вісім кубометрів дров. Але я купую хороші дрова, офіційно, і всі документи маю. Інша річ: кому я їх покажу? На територію свого будинку я без ордера нікого не пущу, йдуть вони лісом», – коментує «Главкому» ситуацію генеральний директор «Центру політичного консалтингу» Денис Денисенко.

На його переконання, боротися з незаконною вирубкою та продажом деревини необхідно так, як це відбувається у цивілізованих країнах. Але простих людей, тим більше під час війни, коли незрозуміло, як пережити зиму, турбувати треба в останню чергу: «Ловити треба тих, хто в масових обсягах дрова заготовляє та продає».

«Проблема несанкціонованої вирубки лісів існує роками, і боротися із цим треба. Але чому цей галас підняли і роздмухали тільки зараз? Причому, зауважте, через 20 днів після ухвалення закону. Взагалі, зараз є така категорія «законів-шумів», мета яких – створити інформаційний привід, для маскування чогось насправді важливого. Вони лежать собі, а коли треба – їх витягують та заповнюють інформаційний простір. Що із цим законом про дрова і сталося. Десять місяців пролежав у комітетах, а зараз зненацька вистрілив. Треба зрозуміти, які серйозні законопроекти зараз розглядаються, тоді стане зрозуміло, заради чого це маскування», – каже «Главкому» юрист, колишній директор Центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги Наталка Костишин.

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Свіжі меми на тему дров

Отже, в очікуванні серйозних законів дивимося в соцмережах меми про дрова. Трапляються смішні.

До речі, як заявив один із авторів законопроекту №9665 Максим Павлюк, новий закон дозволяє українцям зберігати 30 кубометрів соснових дров або 15 кубометрів дубових, не несучи жодної відповідальності.

«Це той обсяг, який потрібний домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом. Чисто технічно ця норма запрацює не раніше ніж з початку підготовки до наступного опалювального сезону. Але якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, вже заготував цієї зими більше 15 кубів дубових дров або 30 кубометрів соснових, для них немає причин турбуватися – закон зворотної сили не має», – наголосив депутат.

Андрій Кузьмін, «Главком»