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Прикували себе ланцюгами: У Нідерландах екоактивісти намагалися зупинити круїзне судно

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прикували себе ланцюгами: У Нідерландах екоактивісти намагалися зупинити круїзне судно
Поліція звільнила тих, хто прикував себе ланцюгами, та вивезла їх та інших протестувальників на поліцейських фургонах
фото: ANP

Активісти хотіли привернути увагу до забруднення довкілля круїзними суднами

У Нідерландах екоактивісти руху Extinction Rebellion 21 жовтня заблокували шлюзи в місті Еймейден, намагаючись зупинити круїзне судно Virtuosa. Про це повідомляє NOS.

«Сьогодні вранці активісти Extinction Rebellion знову заблокували шлюзи в Еймейдені, намагаючись зупинити круїзне судно Virtuosa», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що четверо демонстрантів прикували себе ланцюгами до шлюзів. У такий спосіб активісти хотіли привернути увагу до забруднення довкілля круїзними суднами. Варто зазначити, що цього року екоактивісти Extinction Rebellion вже кілька разів блокувала шлюзи в Еймейдені.

Поліція звільнила тих, хто прикував себе ланцюгами, та вивезла їх та інших протестувальників на поліцейських фургонах. Після цього круїзне судно продовжило шлях до Амстердама.

Паралельно також проходила контрдемонстрація проти дій екоактивістів, у якій взяли участь переважно жителі Еймейдена. Вони почали збиратися ще вночі, щоб вивісити плакати, які вимагають від Extinction Rebellion не втручатися у справи їхнього міста.

Нагадаємо, кліматичні активісти руху Just Stop Oil вкотре облили картини Вінсента Ван Гога. Це сталося через кілька годин після того, як двох активістів засудили до тюремного ув’язнення за попередню акцію протесту проти картин художника. 

Також у Великій Британії винесли вирок активісткам руху Just Stop Oil. У 2022 році вони облили супом картину Вінсента Ван Гога «Соняшники» в Національній галереї в Лондоні. Обох засудили до увʼязнення.

До слова, екоактивістки вирішили в оригінальний спосіб провести протести у одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні», що у  місцевому Національному музеї.

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Теги: екологія клімат Нідерланди активісти

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