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На Миколаївщині працівники дитячих закладів знущалися з підопічних

Варвара Шолян
glavcom.ua
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На Миколаївщині працівники дитячих закладів знущалися з підопічних
Адміністрація стверджує, що вихованців зв’язували, аби ті «не травмувалися»
фото з відкритих джерел

Діти не отримували належного догляду, навіть коли хворіли

У дитячих закладах Миколаївської області представники Офісу омбудсмена виявили численні порушення прав дітей. Зокрема, дітей зв’язували – нібито для того, щоб вони «не травмувалися». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс омбудсмена.

За інформацією відомства, у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги підопічних зв’язували ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках, аби ті не вимагали багато уваги. Такі дії застосовували навіть до 6-місячного немовляти.

Адміністрація закладу пояснила це «недопущенням травмування».

У Офісі омбудсмена нагадали, що Європейський комітет із питань запобігання катуванням у рекомендаціях неодноразово наголошував на недопущенні застосування методів фіксації щодо неповнолітніх.

«Працівники Центру здійснювали фіксацію дітей на власний розсуд, без будь-якого обґрунтування, а також занесення вказаних відомостей до медичної документації дітей, що може бути розцінене як прояв жорстокого поводження із дитиною за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Також в Офісі омбудсмена зауважили, що догляд за 8 дітьми (п’ятеро з яких – немовлята, а троє потребують паліативної допомоги) здійснювали двоє працівників. Водночас, згідно з наданими списками, у день візиту у закладі налічувалося 89 працівників. До того ж, у підсобних приміщеннях Центру виявили алкогольні напої.

Перебуваючи на Миколаївщині, моніторингова група також відвідала:

  • Лисогірську спеціальну школу, на базі якої також розміщуються евакуйовані діти з Широколанівської спеціальної школи;
  • Антонівський мистецький ліцей, до якого також евакуйовано дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації;
  • Вознесенську спеціальну школу Миколаївської обласної ради.

У цих закладах так само виявили системні порушення. Зокрема, вихованцям не було забезпечено право на освіту: в одному з релокованих закладів діти навчаються дистанційно через месенджери, без доступу до обладнаних класів і спортивних приміщень, які насправді там є.

В одному з вказаних закладів дитині видавали протерміновані психотропні препарати, в іншому – діти захворіли на коросту і понад тиждень перебували в ізоляторі без огляду лікаря.

Офіс омбудсмена підготував та направив заяву щодо вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування), до Офісу генерального прокурора.  

«Главком» повідомляв, що у січні цього року у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Суд згодом обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи – на час досудового розслідування він два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Проте запобіжний захід стосувався лише цього підозрюваного, тому що тільки він досяг віку кримінальної відповідальності (16 років).

Пізніше стало відомо, що 5 березня Київський апеляційний суд розгляне апеляцію щодо запобіжного заходу для 16-річного підозрюваного. Щодо інших фігурантів цієї справи, то вони взагалі не отримають підозри.

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Теги: Миколаївщина діти знущання

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