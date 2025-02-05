Грошова компенсація за «пакунок малюка» повертається

До вересня 2025 року мають створити спеціальну систему, яка полегшить облік виплат і допомоги

Уряд схвалив повернення грошової компенсації за «пакунок малюка». З 1 січня виплати були припинені, але тепер рішення прийнято. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, до вересня 2025 року мають створити спеціальну систему, яка полегшить облік виплат і допомоги. Із важливого ще додав:

кошти можна буде витратити тільки в спеціальних магазинах, які беруть участь у програмі. До кінця 2025 року діятиме старий список.

виплати проводитимуть через «ПриватБанк», поки не укладуть нові договори з іншими банками.

Отримати «пакунок малюка» можуть не тільки біологічні батьки, а й прийомні батьки, усиновлювачі, опікуни, патронатні вихователі та батьки-вихователі. Допомога надається одразу у пологовому будинку після народження дитини.

Якщо під час народження дитини «Пакунок малюка» тимчасово відсутній у пологовому будинку, батьки можуть подати заявку на його отримання до органів соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Це треба зробити протягом 30 календарних днів від дня народження дитини.

Замість «пакунку малюка» батьки можуть обрати грошову компенсацію. Тоді краще відразу написати відмову від нього у пологовому або протягом місяця у відділенні соцзахисту. Також варто додати, що компенсацію призначають ще у тому випадку, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Щоб отримати грошову компенсацію треба:

надіслати заяву та документи поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

під час надання комплексної послуги «єМалятко».

Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну дитину для придбання таких товарів:

засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок;

дитячого одягу та взуття; дитячого харчування;

дитячого посуду;

дитячих іграшок;

текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;

дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.

Грошова компенсація виплачується у розмірі, що дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до шести років, встановленим на дату народження дитини – 7 689 грн. Кошти прийдуть у безготівковій формі на спеціальний рахунок отримувача.

Нагадаємо, у 2025 році впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.