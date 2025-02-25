Мертва дитина у морозилці. Омбудсмен звʼязував нові деталі трагедії

Нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси

Служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку щодо випадку смерті маленького хлопчика в Одесі, якого правоохоронці знайшли в морозильній камері. Він зʼясував, що ще до інциденту від деяких служб не було належного реагування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Лубінця.

Як зʼясували в Офісі уповноваженого з прав людини, мати дитини на момент народження хлопчика була неповнолітньою та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, без родини та соціальних звʼязків. Вона народила першу дитину в 16 років, але орган опіки та піклування ухвалив рішення надати їй повну цивільну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу та другу дитину, яка народилася згодом.

Як каже Лубінець, служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки. Вони, порушивши законодавство, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах.

Окрім того, Центри соціальних служб області системно ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій щодо дітей, які обʼєктивно потребують підтримки.

Нагадаємо, нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

«Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

До слова, раніше повідомлялось, що в Києві жінка забила до смерті свою 69-річну матір.