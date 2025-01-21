Поліція встановила десятьох учасників знущання над дівчинкою у Білій Церкві

Дії усіх учасників побиття дівчинки у Білій Церкві вивчаються в межах досудового розслідування за фактом вчинення катування

Поліція встановила вже десятьох учасників інциденту з побиттям підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Про це повідомила Національна поліція України.

Також, за повідомленням правоохоронців, сьогодні дії усіх учасників злочину було перекваліфіковано, вони розглядаються в межах досудового розслідування за фактом вчинення катування у тому числі, за попередньою змовою осіб.

Як повідомили правоохоронці, конфлікт між підлітками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декого з учасників події та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання, де проживає одна з учасниць конфлікту. Буцімто з полагодження цих дверей з дівчинки вимагали кошти.

Станом на зараз поліцією встановлено 10 учасників даної події віком від 10 до 16 років. Відомо. що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з’ясування стосунків. На місці зустрічі стосовно дівчинки було вчинено протиправні дії. Зокрема, серед інших учасників, які залякували дівчину, був один з фігурантів, 16-річний хлопець. Він погрожував, вдарив дівчину та розпилив їй у обличчя вміст газового балончика, а також здійснював психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тис. грн.

Нагадаємо, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Правоохоронці спочатку розпочали розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Санкція даної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки. Та згодом поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину, тепер досудове розслідування триває за фактом катування.