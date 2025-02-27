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Побиття дівчинки у Білій Церкві: за скоєне відповідатимуть не всі винуватці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Побиття дівчинки у Білій Церкві: за скоєне відповідатимуть не всі винуватці
Тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності
фото з соцмереж

5 березня в Київському апеляційному суді розглядатимуть апеляцію щодо запобіжного заходу для 16-річного підозрюваного

Крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  hromadske

Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру.

Водночас до неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть бути застосовані заходи виховного характеру. Для цього проводять психологічні експертизи, після яких прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду.

А до їхніх батьків можуть застосувати адміністративні санкції, як-от за статтею 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків), що передбачає штраф.

Нині справу передано до Головного управління Національної поліції в Київській області. Триває активна стадія досудового розслідування – проводяться експертизи та допити учасників подій.

«На цьому тижні у суді заплановані допити учасників подій, які не є підозрюваними. Тобто є спеціальна процедура – допит свідка у судовому засіданні. Те, що ці неповнолітні й малолітні фігуранти скажуть у суді, буде основою для усієї справи надалі», – йдеться в коментарі.

5 березня в Київському апеляційному суді розглядатимуть апеляцію щодо запобіжного заходу для 16-річного підозрюваного.

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. На кадрах видно, що група підлітків перебуває десь у лісі. Постраждалу, яка закриває обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата. Вони завдають ударів кулаками, ногами. Зігнувшись, дівчина просить: «Не треба».

У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття. Згодом дії всіх учасників злочину було перекваліфіковано: досудове розслідування тепер триває за фактом катування та вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану.

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Теги: Біла Церква діти бійка дитина знущання

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