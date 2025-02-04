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Побиття школярки на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо дівчат-учасниць інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Побиття школярки на Оболоні. До суду скеровано клопотання щодо дівчат-учасниць інциденту
Прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до дівчат-учасниць інциденту примусових заходів виховного характеру
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Підлітки, які били 14-річну дівчинку, не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м.Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.  

У прокуратурі нагадали, що відео побиття дівчини було опубліковано у соцмережах 23 січня ввечері. За вказаним фактом було проведено досудове розслідування, яким встановлено, що напередодні підлітки посварились, а згодом почали з’ясовувати стосунки із застосуванням сили на спортивному майданчику.

Повідомляється, що інші дві дівчини знімали побиття неповнолітньої на телефон, а потім розповсюдили відеозапис серед однолітків. Після інциденту потерпіла пішла додому, втім батькам нічого не розповіла.

«Потерпілу 14-річну дівчину допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) за участі спеціаліста – психолога. Інших підлітків допитано за методикою «зеленої кімнати», – повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що з урахуванням того, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Крім того, працівниками ювенальної превенції на батьків дівчат складені адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей), які на даний час скеровано для розгляду до Оболонського районного суду міста Києва. 

Нагадаємо, ввечері 23 січня правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому підлітки бʼють дівчину по обличчю на спортивному майданчику. За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Відео зняла одна із дівчат-учасниць конфлікту. Вона знімала відео, а інші двоє завдали 13-річній потерпілій тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці.

За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. 

Також цю ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

За його словами, районна адміністрація спільно з правоохоронцями та керівництвом навчального закладу працює над розслідуванням конфлікту. Фесик заявив, що тримає це питання на особистому контролі. 

Нагадаємо, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.  22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.

Теги: прокуратура прокурор розслідування жінка відео конфлікт Київ бійка діти школярі

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