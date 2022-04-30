На нафтобазі під Брянськом сталися вибухи, росіянам привидівся український літак (фото)

За інформацію місцевої влади, ЗСУ атакували регіон з повітря

У селі Жеча під Брянськом уранці 30 квітня трапилися вибухи на місцевій нафтобазі. За інформацію місцевої влади, вибуховою хвилею пошкодило обшивку технологічних будівель нафтоналивного терміналу.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що російські засоби протиповітряної оборони нібито виявили літак Збройних сил України.

«При виконанні дій, спрямованих на недопущення проникнення об'єкта на територію Російської Федерації, до населеного пункту Жеча Стародубського округу потрапило 2 снаряди. Внаслідок пригоди вибуховою хвилею пошкодило обшивку технологічних будівель нафтоналивного терміналу. Другий снаряд пошкодив прилеглу територію. Наразі на місці працюють оперативні служби. Жертв немає. Ведуться оперативні заходи», – сказано у повідомленні губернатора.

Раніше експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Україна може бути причетна до вибухів на території прикордонних областей Росії, але не до усіх.

Вибух на території брянської нафтобази, на думку військового експерта, це скоріш за все ініціатива російської влади. «До Брянська взагалі 150 кілометрів і засобів завдати удар на таку відстань у нас немає. Хіба що виконання цього завдання відбувалося силами спеціальних операцій або підрозділів глибинної розвідки», – пояснив Згурець малу імовірність проведення такої операції з боку ЗСУ.

Нагадаємо, що 25 квітня у Брянську загорілася нафтобаза.

Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.

На ранок 26 квітня брянська влада заявила про те, що пожежу врешті-решт вдалося загасити.







