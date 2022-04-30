Генерала ФСБ, про арешт якого повідомляли ЗМІ, помітили на свободі

Сергій Бєсєда з’явився на похоронах колеги, можливо, це також була «спецоперація»

Керівник 5-ї служби ФСБ генерал Сергій Бєсєда, про арешт якого повідомлялося раніше, учора з’явився на похороні ветерана розвідки Миколи Леонова і навіть виступив там з промовою. Як повідомляють російські ЗМІ, про смерть колишнього начальника аналітичного управління КДБ СРСР Леонова стало відомо 27 квітня. Прощання з ним пройшло у залі Троєкурівського цвинтаря у Москві.

У своїй промові Бєсєда розповів, що познайомився з Леоновим наприкінці 1990-х років, коли працював на Кубі. Генерал назвав розвідника «своїм учителем» та «справжнім патріотом».

За словами кореспондента телеканалу, присутнім на церемонії прощання представили Бєсєду, як чинного керівника служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Росії. Знімати виступ журналістам не дозволили з «міркувань безпеки».

До 5-ї служби ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) входить Департамент оперативної інформації, який, за словами журналістів-розслідувачів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, виконує функції зовнішньої розвідки та займається зокрема спробами утримання пострадянських країн у сфері впливу Росії. За даними журналістів, саме цей департамент відповідав за надання президенту РФ Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення в Україну.

11 березня Солдатов та Бороган повідомили, що Сергія Бесіду відправили під домашній арешт. Серед причин їх джерела називали розкрадання коштів, виділених на підривну та агентурну роботу в Україні, а також дезінформацію щодо політичної ситуації в Україні.

8 квітня Солдатов заявив, що Бесіду перевели до слідчого ізолятора «Лефортово», а його справою займається Головне військове слідче управління Слідчого комітету Росії. У слідчому комітеті Росії інформацію про арешт та кримінальну справу Бесіди заперечують.

Журналіст Андрій Солдатов, який першим повідомляв про арешт Бєсєди, вважає, що ФСБ привезла генерала на похорон ветерана розвідки, щоб «погасити розмови про конфлікт серед силовиків». «Очевидно, що метою такої спецоперації може бути лише відчайдушна спроба погасити розмови про конфлікт серед силовиків, що в умовах війни, мабуть, вважали за абсолютно неприпустиме», — заявив він.

Раніше стало відомо, що російські силовики заарештували Владислава Суркова – колишнього радника Володимира Путіна та куратора бойовиків на Донбасі. Владислав Сурков багато років курував український напрямок в Кремлі і будував мережу зрадників. А заодно і курував фінансові потоки, в тому числі і на ОРДЛО.