Міноборони потролило армію Путіна (відео)

Обіцяні гроші загарбникам не платять, в Україні їх зустрічають не квітами, а вогнем

Міністерство оборони України оприлюднило ролик про «переваги» служби у російській окупаційній армії. У відео рашистам пригадали і злиденні російські міста та села, з яких вони намагаються втекти, підписуючи контракт, і те, наскільки обіцянки російського командування відмінні від реальності.

Обіцяні гроші загарбникам не платять, в Україні їх зустрічають не квітами, а вогнем, а «славу» рашисти отримують лише посмертно – і то не завжди. «Хочеш змінити образ життя і покінчити з боргами? Вирішив підписати контракт і поїхати воювати в Україну? Ось що тобі може дати армія Росії», – анонсують автори відео.

Відео та фотоматеріалами, а також фрагментами перехоплених розмов самих солдатів окупаційної армії ілюструють, як насправді Росія виконує обіцянки з виплати високих зарплат російським окупантам, як їх забезпечують простроченими на 7 років сухими пайками, які величезні втрати несе окупаційна армія в Україні.

Реальність путінської армії – це не паради на Красній площі у Москві, а тисячі трупів, які Росія відмовляється забирати. Це загороджувальні загони з кадировців, що носа не потикають на передову, але стріляють у спини росіянам, яких женуть на забій. Це дзвінки додому з полону та прохання до матерів домогтися обміну. Чи скупі повідомлення на місцевих телеканалах і сайтах про загибель чергового окупанта в Україні, якщо йому «пощастить» і його загибель Росія таки визнає.

«Хочеш стати гарматним м'ясом? Підпиши контракт з армією Росії», – резюмують автори відео.

Раніше російський пропагандист, військовий кореспондент Юрій Котенок ненароком викрив брехню Путіна.

Також кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу «Росія 1» та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю. Відеофрагмент їхніх роздумів опублікувала Ксенія Собчак у телеграм-каналі.

«Один «Сармат» і все – були Британські острови, немає Британських островів. Я серйозно кажу», – заявив Журавльов.

Також на російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії. Таким чином учасники передачі відреагували на ініціативу з Польщі щодо миротворчої місії НАТО в Україні.

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