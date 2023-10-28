У Дніпрі пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 28 жовтня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

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Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у низці південних та центральних областей України.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

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Раніше повідомлялося, що 27 жовтня, російська армія обстріляла середмістя Херсона, в результаті чого поранення отримали семеро людей.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136, які пролетіли над територією центральних регіонів і прямували у напрямку Хмельницької області. Вибухи під час повітряної тривоги чули в кількох областях України, зокрема й на Хмельниччині. Мешканці області зазначають, що такої масової атаки безпілотниками ще не було.

У Хмельницькій області спрацювало ППО, про це заявили у Хмельницькій ОВА. Водночас про повітряні удари повідомили в місті Славута Хмельницької області. Міський голова Василь Сидор вказав, що у населеному пункті є пошкодження від російського обстрілу. Також він зазначив, що 25 жовтня не працюватимуть навчальні заклади.

Наразі відомо, що внаслідок падіння уламків БПЛА у Славуті пошкоджено 11 багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця й автомобілі. 16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.