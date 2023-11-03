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Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
Європейці частіше страждають від депресії
фото із відкритих джерел

Пандемія та війна в Україні вплинули на психічне здоров’я громадян ЄС

 

Європейці зіткнулися з масовою депресією, яка супроводжується нападами тривоги, такі дані Польського інституту економіки (PIE) наводить видання Interia. За даними досліджень інституту, 62% респондентів у ЄС зізналися, що на їхній психічний стан негативно впливають війна в Україні та пандемія коронавірусу.

«Депресія і тривога стають «епідемією» в сучасній Європі, і економісти вже намагаються перевести цю, начебто, індивідуальну проблему в реальні втрати для економік країн ЄС», – йдется у дослідженні.

У 27 країнах ЄС та Великій Британії загальний збиток через проблеми з психічним здоров'ям уже перевищив 4,2% ВВП, тобто понад €600 млрд, зазначили фахівці. За підрахунками PIE, понад третину цих витрат зумовлено зниженням рівня зайнятості та продуктивністю праці.

«Приблизно 46% громадян ЄС стикалися з емоційними або психосоціальними проблемами протягом останніх дванадцяти місяців, такими як почуття депресії або тривоги», – наводить дані дослідження PIE і зазначає, що такі відповіді респондентів мають бути сигналом для тих, хто приймає рішення, які впливають на соціальну політику в країнах ЄС. Необхідність зосередитися на психічному здоров’ї стає вимогою часу.

PIE посилається на прогнози Всесвітнього економічного форуму, які показують, що до 2030 року психічні розлади ставатимуть ще більшим економічним тягарем для світової економіки.

«Таким чином, вплив психічних розладів на економіку стає однією з найважливіших проблем. Ці витрати оцінюються приблизно в $6 трильйонів на рік (витрати на охорону здоров’я, страхові виплати, втрата продуктивності на робочому місці та безробіття через проблеми з психічним здоров’ям)», – пише видання.

Економічні спади суттєво впливають на здоров'я та добробут населення, підсумовує PIE і наголошує, що це особливо стосується груп, які більш схильні до економічних труднощів.

До слова, в умовах повномасштабної війни розбудова комплексної системи піклування про ментальне здоров’я громадян стає особливо актуальною. Підтримка ментального здоров’я киян – пріоритет міста. Про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час першої зустрічі Координаційного центру з питань ментального здоров’я міста Києва.

На першому етапі триває збір анкет від надавачів послуг та від отримувачів. Результати допоможуть визначити спільні точки докладання першочергових зусиль щодо вдосконалення вже наявних сервісів та запуску нових, а також наблизити систему психосоціальної підтримки до містян.

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Теги: війна безробіття епідемія піклування населення втрати тривога конфлікт психолог депресія

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