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Росіяни били дронами, ракетами та «Іскандером». Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни били дронами, ракетами та «Іскандером». Повітряні сили повідомили про збиті цілі
фото ілюстративне

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131

У ніч на 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляють Повітрянs Сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід», – йдеться в повідомленні.

Росіяни били дронами, ракетами та «Іскандером». Повітряні сили повідомили про збиті цілі фото 1

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131.

Як повідомлялося у ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня російські загарбники атакували Хмельниччину «шахедами». Також РФ атакувала Полтавщину ракетами і «Шахедами», є постраждалі.

Теги: обстріл ракета тривога озброєння окупанти

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